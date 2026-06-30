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Футбол

Нойер отметился рекордом и антирекордом в матче против Парагвая

Кипер побил достижение Маттеуса и Клозе, а также повторил антидостижение Карбахаля.
Сегодня, 10:35       Автор: Андрей Безуглый
Мануэль Нойер / Getty Images
Мануэль Нойер / Getty Images

Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер записал на свой счет сразу два достижения.

Напомним, что Германия сенсационно вылетела в 1/16 финала от Парагвая.

При этом Нойер вышел в старте в 23 раз, установив новый рекорд для Бундестим. По 22 выхода в старте имеют Лотар Маттеус и Мирослав Клозе.

Однако по ходу матча 40-летний кипер еще и повторил антирекорд Антонио Карбахаля, пропустив в десятом подряд матче мундиаля.

В последний раз немцы играли всухую на чемпионате мира в финале 2014 года против Аргентины.

Напомним, на ISPORT доступны календарь и результаты матчей ЧМ-2026.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Мануэль Нойер

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