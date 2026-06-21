Германия установила уникальный антирекорд ЧМ

Нойер в шаге от повторения антидостижения шведа Равелла.

В субботу, 20 июня, Германия одолела Кот-д’Ивуар со счётом 2:1. Следовательно, немецкая сборная с 2014 года не может провести на чемпионате мира "сухой" матч.

В последний раз Германия избежала голов в свои ворота в финале ЧМ‑2014, напомним, что тогда она обыграла Аргентину со счётом 1:0.

С тех пор Мануэлю Нойеру забивают в восьми играх подряд в рамках Мундиаля. Ранее таким же антидостижением могли похвастаться венгр Дьюла Грошич, бельгиец Жан-Мари Пфафф и мексиканец Хорхе Кампос.

Однако есть вратари, которые пропускали в 9 и 10 матчах чемпионатов мира подряд, это швед Томас Равелл и мексиканец Антонио Карбахаль соответственно.

Кроме того, сборная Германии потеряла ключевого защитника перед решающей стадией турнира.

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