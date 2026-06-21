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Футбол

Сборная Германии потеряла ключевого защитника

Нагельсманн не скрывает тревоги.
Сегодня, 07:49       Автор: Валентина Чорноштан
Нико Шлоттербек / Getty Images
Нико Шлоттербек / Getty Images

Накануне состоялся второй матч сборной Германии в рамках чемпионата мира против Кот-д’Ивуара. Бундестим без проблем справился с африканской сборной, однако лишился своего ключевого игрока.

На 13‑й минуте игры Нико Шлоттербек в борьбе с Амадом Диалло подвернул левую ногу. Несмотря на травму, Шлоттербек сумел доиграть до перерыва, однако во втором тайме его заменил Антонио Рюдигер.

Отмечается, что у защитника подозревают серьёзное повреждение связок, из‑за которого он может досрочно завершить выступление на турнире, передаёт DAZN.

После матча главный тренер немцев Юлиан Нагельсманн признал, что ситуация вызывает серьёзные опасения, отметив, что прогнозы пока выглядят неутешительно.

Тем временем Нойер установил вратарский рекорд на чемпионатах мира.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Германии по футболу Нико Шлоттербек

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