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Футбол

"Мой последний турнир": Нойер уйдет из сборной Германии после ЧМ-2026

40-летний голкипер сделал заявление о своем будущем.
Сегодня, 13:37       Автор: Игорь Мищук
Мануэль Нойер / Getty Images
Мануэль Нойер / Getty Images

Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер высказался о своем будущем в национальной команде.

40-летний вратарь Баварии заявил, что чемпионат мира-2026 станет для него последним международным турниром в составе Бундестим.

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"Это будет мой последний турнир за Германию, я не планирую участвовать в чемпионате Европы через два года.

Я с нетерпением жду каждого матча и не хочу думать о прощании или о возможной последней игре", - приводит слова голкипера инсайдер Фабрицио Романо.

Всего за сборную Германии Нойер провел 125 матчей, пропустив 119 голов, а в 50 поединках сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Напомним, что на ЧМ-2026 сборная Германии стартовала с разгромной победы над Кюрасао.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Германии Мануэль Нойер

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