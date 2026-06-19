"Мой последний турнир": Нойер уйдет из сборной Германии после ЧМ-2026
40-летний голкипер сделал заявление о своем будущем.
Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер высказался о своем будущем в национальной команде.
40-летний вратарь Баварии заявил, что чемпионат мира-2026 станет для него последним международным турниром в составе Бундестим.
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"Это будет мой последний турнир за Германию, я не планирую участвовать в чемпионате Европы через два года.
Я с нетерпением жду каждого матча и не хочу думать о прощании или о возможной последней игре", - приводит слова голкипера инсайдер Фабрицио Романо.
Всего за сборную Германии Нойер провел 125 матчей, пропустив 119 голов, а в 50 поединках сохранил свои ворота в неприкосновенности.
Напомним, что на ЧМ-2026 сборная Германии стартовала с разгромной победы над Кюрасао.
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