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Футбол

Рома отклонила предложение об аренде Довбика

"Джаллоросси" не отпустили украинца в Испанию и заинтересованы в полноценном трансфере.
Сегодня, 19:58       Автор: Игорь Мищук
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Рома рассчитывает во время летнего трансферного окна распрощаться с украинским нападающим Артемом Довбиком, который не входит в планы нового главного тренера Джан Пьеро Гасперини.

Как сообщает RomaPress со ссылкой на журналиста Маттео Моретто, одним из претендентов на 28-летнего футболиста являлся Вильярреал, но дело до конкретных переговоров между клубами по поводу перехода игрока не дошло.

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"Джаллоросси" заинтересованы в полноценном трансфере украинского форварда и намерены выручить за него около 40 миллионов евро, что не устраивает Вильярреал.

По информации источника, испанский клуб предлагал аренду украинца, но римляне отклонили такой вариант.

Ранее сообщалось, что Рома установила цену на Довбика и занялась поиском потенциальных покупателей.

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