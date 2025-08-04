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Гасперини - о Довбике: Мы работаем над улучшением некоторых слабых сторон

Украинцу нужно больше работать.
Вчера, 22:25       Автор: Андрей Безуглый
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Главный тренер Ромы Джан Пьеро Гасперини заявил, что Артему Довбику нужно улучшить слабые стороны.

Напомним, что с приходом нового тренера пошли слухи, что украинец может покинуть римский клуб, так как Гасперини им недоволен.

Сам же специалист рассказал, что Артем - отличный форвард, но нужно поработать над некоторыми аспектами.

Довбик был ценным приобретением, он забивал голы и доказал, что является ценным центральным нападающим.

Мы работаем над улучшением некоторых его слабых сторон, например, над способностью взаимодействовать с остальной командой.

Он не должен приходить слишком рано или слишком поздно, это как в музыке: если у тебя неправильный темп, это становится проблемой

Ранее также сообщалось, что другой украинец может переехать в топ-чемпионат.

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