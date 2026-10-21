Конкурент Довбика в Болонье выбыл на несколько недель

Тренерский штаб Болоньи, за которую выступает украинский нападающий Артем Довбик, не сможет в ближайшее время рассчитывать на форварда Роберто Пикколи.

25-летний футболист получил травму в недавнем матче седьмого тура Серии А с Интером (1:3).

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Как сообщает официальный сайт "россоблу", игрок прошел медицинское обследование, по итогам которого ему диагностировали повреждение двуглавой мышцы правого бедра.

По предварительным оценкам, на восстановление итальянскому форварду потребуется около трех недель.

В нынешнем сезоне Пикколи отличился одним голом в семи поединках за Болонью. На счету Довбика также один забитый мяч в четырех матчах в составе "россоблу".

Ранее сообщалось, что Довбик входит в тройку самых высокооплачиваемых игроков Болоньи.

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