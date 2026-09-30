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Футбол

Довбик входит в тройку самых высокооплачиваемых игроков Болоньи

Украинец по зарплате уступает только многолетнему лидеру "россоблу" Риккардо Орсолини.
Сегодня, 18:52       Автор: Игорь Мищук
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Украинский нападающий Болоньи Артем Довбик входит в число самых высокооплачиваемых футболистов итальянского клуба в сезоне-2026/27.

Как сообщает TMW со ссылкой на Capology.com, 29-летний украинец занимает второе место по уровню заработной платы в стане "россоблу" вместе с бельгийским защитником Артуром Теате.

Украинский форвард до уплаты налогов получает 3,7 миллиона евро в год, а после налогообложения его доход оценивается в 2 миллиона евро в год. При этом отмечается, что часть его зарплаты на себя взяла Рома, которой принадлежит контракт игрока.

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Первое место в зарплатном рейтинге в Болонье занимает многолетний лидер команды Риккардо Орсолини. Итальянский вингер получает 4,63 миллиона евро в год до уплаты налогов, а после налогообложения его оклад составляет 2,5 миллиона евро в год.

По общей сумме расходов на зарплаты, которая составляет чуть более 40 миллионов евро в год до уплаты налогов, Болонья занимает 12-е место среди 20 клубов Серии А.

Напомним, что Довбик перешел в Болонью на правах аренды из Ромы в летнее трансферное окно. Сейчас украинец восстанавливается после травмы, из-за которой не смог присоединиться к национальной сборной для участия в матчах Лиги наций.

В нынешнем сезоне украинский нападающий провел в составе "россоблу" три поединка, отличившись одним забитым мячом.

Ранее сообщалось, что Довбик возобновил тренировки в общей группе Болоньи.

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