Довбик возобновил тренировки после мышечного дискомфорта
Украинский нападающий Болоньи Артем Довбик вернулся к тренировочному процессу.
Ранее 29-летний футболист пропустил матч четвертого тура Серии А против Наполи (0:1) из-за мышечного дискомфорта.
Как сообщает TMW со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, украинский форвард вчера уже тренировался на базе "россоблу", несмотря на выходной для команды.
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Тем не менее, в клубе намерены соблюдать осторожность, поскольку главной задачей является полное восстановление игрока без риска рецидива.
При этом отмечается, что Довбик получил вызов в сборную Украины, хотя официального объявления заявки национальной команды пока не было.
Свой ближайший матч в рамках пятого тура Серии А Болонья сыграет дома против Торино в субботу, 19 сентября.
Напомним, что Довбик этим летом перешел в Болонью на правах аренды из Ромы. В составе "россоблу" украинец провел три матча, отличившись одним забитым мячом.
Ранее Довбик оценил свой дебютный гол за Болонью.
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