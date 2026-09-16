Карпаты выбили Колос из Кубка Украины, одержав волевую победу

В среду, 16 сентября, состоялся матч 1/16 финала Кубка Украины, в котором Колос принимал на своем поле Карпаты.

Как и на прошлой неделе в поединке УПЛ, победителем из противостояния снова вышла львовская команда, одолев соперника в волевом стиле со счетом 3:2 и завоевав путевку в следующий раунд.

Колосу удалось быстро повести в матче, открыв счет уже на восьмой минуте усилиями Антона Салабая. После подачи со штрафного Хоакин Сифуэнтес пытался головой вынести мяч, однако сбросил его на соперника, который с линии вратарской расстрелял ворота Карпат.

Львовская команда сумела отыграться на 32-й минуте, когда Ростислав Лях выполнил с левого фланга передачу на ближнюю, где Владислав Бабогло в касание переправил мяч в сетку. Тем не менее коваливцы все же ушли на перерыв, ведя в счете. В компенсированное к первому тайму время Александр Демченко откликнулся на заброс справа в штрафной, перевел в центр на Дениса Ндукве, а тот головой пробил под дальнюю стойку.

Карпаты быстро восстановили паритет во второй раз в этом матче, отличившись уже в начале второй половины встречи. На 47-й минуте Амбросий Чачуа успешно замкнул головой подачу Дениса Мирошниченко со штрафного. А в середине тайма гости забили третий мяч. Победный гол на свой счет записал Роман Вантух, который на 65-й минуте вышел на замену, а спустя три минуты результативно пробил головой после навеса от Бабогло с правого фланга.

Кубок Украины

1/16 финала

Колос - Карпаты 2:3

Голы: Салабай, 8, Ндукве, 45+2 - Бабогло, 32, Чачуа, 47, Вантух, 68

Колос: Моргун - Савчук, Козик (Гончаренко, 75), Бурда, Цуриков - Демченко (Тахири, 79), Теллес, Ррапай (Станковски, 79) - Салабай, Ндукве, Климчук (Кане, 75).

Карпаты: Мысак - Мирошниченко (Сапуга, 84), Бабогло, Педрозу, Лях - Чачуа, Моха, Феллипе (Иглесиас, 65) - Алькайн (Иван, 71), Сери (Вантух, 65), Сифуэнтес (Русин, 46).

Предупреждения: Демченко, Ррапай, Гончаренко, Тахири, Салабай, Теллес - Чачуа, Моха, Бабогло, Иглесиас, Сапуга, Русин.

Напомним, на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами матчей Кубка Украины.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!