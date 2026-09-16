Барселона собирается продлить контракт с Рафиньей
Барселона заинтересована в продолжении сотрудничества с бразильским вингером Рафиньей.
Как сообщает Sport.es, спортивный директор каталонского клуба Деку уже провел встречу с 29-летним футболистом, на которой они обсудили новый контракт игрока.
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Отмечается, что сам бразилец полностью предан Барселоне, поэтому каких-либо трудностей с продлением договора возникнуть не должно.
Действующий контракт игрока рассчитан до июня 2028 года.
В нынешнем сезоне Рафинья провел за Барселону во всех турнирах шесть матчей, в которых отличился восемью голами и тремя результативными передачами.
Ранее сообщалось, что Барселона определилась с капитанами на новый сезон.
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