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Футбол

Харьков спокойно прошел Прикарпатье в 1/16 финала Кубка Украины

Представитель УПЛ справился со своим перволиговым соперником.
Сегодня, 15:58       Автор: Игорь Мищук
Харьков победил Прикарпатье / ФК Харьков
Харьков победил Прикарпатье / ФК Харьков

В среду, 16 сентября, Прикарпатье-Благо принимало на своем поле Харьков в рамках 1/16 финала Кубка Украины.

Представитель высшего дивизиона уверенно выборол путевку в следующий раунд турнира, обыграв перволигового соперника со счетом 2:0.

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Харьковская команда вышла вперед во встрече под конец первого тайма. На 42-й минуте гости вывели на удар Батона Забергджу, который на входе в штрафную пробил в правый нижний угол.

Удвоил результат Харьков уже в начале второй половины встречи, когда Рамик Гаджиев на 50-й минуте ударом с линии штрафной положил мяч под левую стойку. Имея комфортное преимущество, подопечные Младена Бартуловича после этого действовали больше по счету и спокойно довели матч до победы.

Кубок Украины
1/16 финала

Прикарпатье-Благо - Харьков 0:2

Голы: Забергджа, 42, Гаджиев, 50

Прикарпатье: Пицан - Козенко (Рунич, 46, Осокин, 71), Швец, Демкив, Чушенко - Соловьев, Беспалько (Михальчук, 46), Цюцюра (Радульский, 61) - Процив, Кос (Грабан, 46), Стадник.

Харьков: Ермаков - Крупский, Салюк, Шабанов (Дубко, 54), Смоляков - Гаджиев (Кастильо, 65), Калюжный, Павлюк (Когут, 76), Забергджа (Аревало, 76) - Парако (Антюх, 65), Итодо.

Предупреждения: Соловьев, Беспалько, Козенко, Стадник - Салюк, Павлюк.

Напомним, на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами матчей Кубка Украины.

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