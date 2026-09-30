"Могу лучше": Хргович сообщил, готов ли дать реванш Итауме

Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе Филип Хргович не против проведения реванша с британским проспектом дивизиона Мозесом Итаумой.

По словам хорватского боксера, он считает, что в повторном поединке может выступить еще лучше.

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"Я пересмотрел наш бой, сделал это впервые. Первым делом я подумал, что могу выступить лучше. Я боксировал не слишком хорошо. Я способен на большее, я могу наносить больше ударов, действовать быстрее, и у меня сразу же возникло желание провести реванш с этим парнем.

В конечном итоге это была важная победа, большое достижение, но я чувствую, что могу лучше. Мне следовало больше бить и быть быстрее. Он ловил меня на контратаках, действовал очень быстро и заставил меня немного засомневаться в себе, но мне нужно было выбрасывать больше ударов и действовать агрессивнее. Думаю, если реванш состоится, то я его уничтожу", - сказал Хргович в комментарии The Stomping Ground.

Напомним, что 29 августа Хргович одержал победу над Итаумой техническим нокаутом в девятом раунде и завоевал вакантный пояс IBF.

Ранее сообщалось, что Итаума хотел незамедлительного реванша с Хрговичем, но промоутер призвал его не спешить.

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