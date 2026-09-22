"Это наша обязанность": Промоутер Хрговича назвал его следующего соперника

Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе Филипа Хрговича, высказался о будущем своего клиента после победы над Мозесом Итаумой и завоевания титула.

По словам представителя хорватского боксера, следующим соперником его подопечного должен стать обязательный претендент кубинец Фрэнк Санчес, а дебютная защита пояса может состояться в начале следующего года.

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"Хргович не будет драться в этом году, но выступит в начале следующего. Мы устроим ему бой. В данный момент он должен подраться с Фрэнком Санчесом. Мы согласились на этот поединок, это его обязательная защита. Мы заплатили Санчесу много денег, чтобы он отошел в сторону ради боя Хрговича с Итаумой.

Если возникнут другие варианты, мы поговорим с Санчесом, но пока мы находимся в таком положении. Это наша обязанность по контракту", - сказал Уоррен в комментарии iFL TV.

Напомним, ранее Санчес уже ответил, готов ли отойти в сторону и позволить Хрговичу провести унификацию с другим чемпионом дивизиона.

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