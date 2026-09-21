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Российские КАБы полностью разрушили дом украинской биатлонистки

Российские войска двумя управляемыми авиабомбами полностью разрушили дом юной биатлонистки Марты Герко из Сум.
Сегодня, 21:09       Автор: Сергей Носенко
Фото иллюстративное / Getty Images
Фото иллюстративное / Getty Images

По информации Федерации биатлона Украины, удар произошел 16 сентября.

Родители Марты после сообщения о пусках авиабомб успели спрятаться в погребе. Сама спортсменка в это время возвращалась домой из школы и во время взрывов находилась совсем рядом с домом.

Семья Марты чудом не пострадала, однако их жилье полностью уничтожено.

Федерация биатлона Украины призвала спортивное сообщество поддержать Марту Герко и ее семью.

Напомним, до этого ракета попала в квартиру семьи теннистистки Ястремской в Одессе

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: битлон Война с рф

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