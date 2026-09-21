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13-летняя китаянка приблизилась к мировому рекорду

13-летняя китайская пловчиха Юй Цзиди впечатляюще выступила на Азиатских играх, завоевав две золотые медали турнира.
Сегодня, 19:00       Автор: Сергей Носенко
Юй Цзиди / Getty Images
Юй Цзиди / Getty Images

Юй победила на дистанции 200 метров комплексным плаванием с результатом 2:06,10, установив новый рекорд Азиатских игр. До мирового рекорда в этой дисциплине ей не хватило всего 0,40 секунды.

Накануне спортсменка выиграла золото на дистанции 200 метров баттерфляем, также установив рекорд Азиатских игр. Это были первые крупные индивидуальные золотые медали в ее карьере.

При этом Юй Цзиди уже успела вписать свое имя в историю плавания. В прошлом году в возрасте 12 лет она стала самой юной медалисткой чемпионата мира, завоевав бронзу в составе сборной Китая в эстафете 4×200 метров вольным стилем.

После второй победы на Азиатских играх 13-летняя пловчиха призналась, что она рада этому золоту даже больше, чем первому.

Напомним, на Азиатских играх этого года случился курьез: перед матчем Южной Кореи включили гимн КНДР.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: плавание азиатские

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