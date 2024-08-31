Пиддубная стала призеркой Паралимпиады-2024 в плавании
Украинка завоевала бронзу на дистанции 50 м вольным стилем в классе S11.
Украинка Марина Пиддубная завоевала медаль Паралимпиады-2024 в плавании.
Украинская параатлетка стала бронзовой призеркой на дистанции 50 метров вольным стилем в классе S11 (нарушения зрения).
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Победу в этой дисциплине одержала китаянка Ма Джия, которая побила собственный мировой рекорд с предыдущих Игр в Токио.
Плавание, 50 м вольным стилем, женщины, класс S11
- Ма Джия (Китай) - 28,96
- Каролина Пелендриту (Кипр) - 29,82
- Марина Пиддубная (Украина) - 30,30
Напомним, на ISPORT можно ознакомиться со всеми медалями Украины на Паралимпиаде-2024.
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