Пиддубная стала призеркой Паралимпиады-2024 в плавании

Украинка завоевала бронзу на дистанции 50 м вольным стилем в классе S11.

Украинка Марина Пиддубная завоевала медаль Паралимпиады-2024 в плавании.

Украинская параатлетка стала бронзовой призеркой на дистанции 50 метров вольным стилем в классе S11 (нарушения зрения).

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Победу в этой дисциплине одержала китаянка Ма Джия, которая побила собственный мировой рекорд с предыдущих Игр в Токио.

Плавание, 50 м вольным стилем, женщины, класс S11

Ма Джия (Китай) - 28,96 Каролина Пелендриту (Кипр) - 29,82 Марина Пиддубная (Украина) - 30,30

Напомним, на ISPORT можно ознакомиться со всеми медалями Украины на Паралимпиаде-2024.

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