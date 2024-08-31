Украинцы оформили двойной подиум в плавании на Паралимпиаде-2024

Трусов и Богодайко стали призерами на дистанции 200 м комплексным стилем в классе SM7.

Два украинца завоевали медали Паралимпийских игр-2024 в плавании на 200 м комплексным стилем в классе SM7 (физические нарушения).

Андрей Трусов стал вторым, а Евгений Богодайко продемонстрировал третий результат на дистанции.

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Украинцы уступили только аргентинскому параатлету Инаки Базилофу.

Плавание, 200м комплексным стилем, мужчины, класс SM7

Инаки Базилоф (Аргентина) - 2.29,81 Андрей Трусов (Украина) - 2.29,93 Евгений Богодайко (Украина) - 2.33,13

Напомним, на ISPORT можно ознакомиться со всеми медалями Украины на Паралимпиаде-2024.

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