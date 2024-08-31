Украинцы оформили двойной подиум в плавании на Паралимпиаде-2024
Трусов и Богодайко стали призерами на дистанции 200 м комплексным стилем в классе SM7.
Два украинца завоевали медали Паралимпийских игр-2024 в плавании на 200 м комплексным стилем в классе SM7 (физические нарушения).
Андрей Трусов стал вторым, а Евгений Богодайко продемонстрировал третий результат на дистанции.
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Украинцы уступили только аргентинскому параатлету Инаки Базилофу.
Плавание, 200м комплексным стилем, мужчины, класс SM7
- Инаки Базилоф (Аргентина) - 2.29,81
- Андрей Трусов (Украина) - 2.29,93
- Евгений Богодайко (Украина) - 2.33,13
Напомним, на ISPORT можно ознакомиться со всеми медалями Украины на Паралимпиаде-2024.
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