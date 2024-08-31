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Стеценко с рекордом завоевала вторую за день медаль в плавании на Паралимпиаде-2024

Украинка пополнила свою коллекцию наград бронзой и серебром.
Сегодня, 21:12
Анна Стеценко / Getty Images
Анна Стеценко / Getty Images

Украинка Анна Стеценко стала призеркой Паралимпийских игр-2024 в плавании на 400 м вольным стилем.

Украинская параатлетка завоевала в этой дисциплине бронзовую медаль. При этом результат украинки 4.36,17 стал новым паралимпийским рекордом в классе S12 (нарушения зрения).

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Для Стеценко эта награда стала восьмой на Паралимпийских играх, среди которых четыре золота.

Плавание, 400 м вольным стилем, женщины

  1. Оливия Чемберс (США) - 4.29,93 (класс S13)
  2. Карлотта Джилли (Италия) - 4.31,83 (класс S13)
  3. Анна Стеценко (Украина) - 4.36,17 (класс S12)

Также для Стеценко эта медаль стала второй за день. Ранее украинка завоевала серебро на дистанции 100 м на спине, класс S12.

Источник: Getty Images

Напомним, на ISPORT можно ознакомиться со всеми медалями Украины на Паралимпиаде-2024.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: плавание паралимпиада Паралимпийские игры анна стеценко

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