iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Комаров принес Украине первое золото и рекорд Паралимпиады

Украинский пловец превзошел все ожидания.
Сегодня, 18:50
Александр Комаров / Getty Images
Александр Комаров / Getty Images

Украинская сборная получила первое золото на Паралимпиаде в Париже.

Александр Комаров стал победителем заплыва на 100 м вольным стилем в классе S5.

Украинец показал время 1.07.77, опередил представителя Китая на полсекунды, а также установил новый рекорд Паралимпиады.

Для нашей сборной это уже шестая медаль на соревнованиях в Париже, но первая золотая.

Со всеми медалями украинской сборной на Паралимпиаде-2024 вы можете ознакомиться на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

"Я бы хотел этого": Бекхэм обратился к фанатам Манчестер Юнайтед с необычной просьбой "Я бы хотел этого": Бекхэм обратился к фанатам Манчестер Юнайтед с необычной просьбой
Трансферный дедлайн-2024: Онлайн-трансляция Трансферный дедлайн-2024: Онлайн-трансляция
От Забарного к Зинченко: Арсенал подписал нового голкипера От Забарного к Зинченко: Арсенал подписал нового голкипера
Заубер ведет переговоры с Боттасом об однолетнем контракте Заубер ведет переговоры с Боттасом об однолетнем контракте
Помочь журналистам

Видео

Цыганков отметился дебютными голом и ассистом за Жирону в новом сезоне
Цыганков отметился дебютными голом и ассистом за Жирону в новом сезоне

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк в ТОП-20, регресс Ястремской, Калининой и Цуренко
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, новая первая ракетка Украины
просмотров
Шахтер узнает соперников: онлайн-трансляция жеребьевки основной части Лиги чемпионов
просмотров
Динамо узнает своих соперников: жеребьевка основного раунда Лиги Европы
просмотров

Последние новости

Европа21:00
"Я бы хотел этого": Бекхэм обратился к фанатам Манчестер Юнайтед с необычной просьбой
Европа20:53
Трансферный дедлайн-2024: Онлайн-трансляция
Европа20:49
От Забарного к Зинченко: Арсенал подписал нового голкипера
Формула 120:24
Заубер ведет переговоры с Боттасом об однолетнем контракте
Украина19:52
Рух нанес очень обидное поражение Ингульцу
Формула 119:14
Гран-при Италии: Вторая практика: Хэмилтон - первый, Норрис - второй, Ферстаппен - 14-й
Олимпийские игры19:01
Все медали Украины на Паралимпиаде-2024: украинцы завоевали семь наград
Олимпийские игры18:56
Пойда выиграла еще одно серебро на Паралимпиаде
Олимпийские игры18:50
Комаров принес Украине первое золото и рекорд Паралимпиады
Европа18:41
20-летний талант Жироны отправился в Саудовскую Аравию
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK