Комаров принес Украине первое золото и рекорд Паралимпиады

Украинская сборная получила первое золото на Паралимпиаде в Париже.

Александр Комаров стал победителем заплыва на 100 м вольным стилем в классе S5.

Украинец показал время 1.07.77, опередил представителя Китая на полсекунды, а также установил новый рекорд Паралимпиады.

Для нашей сборной это уже шестая медаль на соревнованиях в Париже, но первая золотая.

Со всеми медалями украинской сборной на Паралимпиаде-2024 вы можете ознакомиться на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!