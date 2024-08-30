Комаров принес Украине первое золото и рекорд Паралимпиады
Украинский пловец превзошел все ожидания.
Украинская сборная получила первое золото на Паралимпиаде в Париже.
Александр Комаров стал победителем заплыва на 100 м вольным стилем в классе S5.
Украинец показал время 1.07.77, опередил представителя Китая на полсекунды, а также установил новый рекорд Паралимпиады.
Для нашей сборной это уже шестая медаль на соревнованиях в Париже, но первая золотая.
Со всеми медалями украинской сборной на Паралимпиаде-2024 вы можете ознакомиться на нашем сайте.
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