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Футбол

Бенфика остановилась в шаге от клубного рекорда

Клуб мог повторить свою безпроигршную серию.
Сегодня, 13:05       Автор: Андрей Безуглый
Бенфика / Getty Images
Бенфика / Getty Images

Бенфика могла повторить клубный рекорд 1978 года.

Напомним, накануне клуб Трубина и Судакова отправился в гости к Порту. Уже в первом тайме "орлы" остались в меньшинстве после удаления Ленгле.

В итоге Бенфика проиграла 3:1, из-за чего прервалась безпроигрышная серия клуба из 55 матчей.

Команда остановилась в шаге от рекорда, установленного между 1977 и 1978, когда серия Бенфики составила 56 матчей из поражении.

Абсолютный рекорд в чемпионате Португалии принадлежит Порту - 58 матчей.

Ранее также сообщалось, что Лионель Месси приблизился к абсолютному рекорду.

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