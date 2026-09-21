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Автоспорт

Ни один моторист не заинтересован в сотрудничестве с Астон Мартин

Команда оказалась в непростом положении.
Сегодня, 08:55       Автор: Андрей Безуглый
Эдриан Ньюи / Getty Images
Эдриан Ньюи / Getty Images

Астон Мартин испытывает серьезные проблемы со сменой моториста, пишет motorsport.

Напомним, ранее стало известно, что коллектив из Сильверстоуна хочет отказаться от сотрудничества с Хондой.

Однако это не может произойти раньше 2028 года, так как болид на будущий сезон уже разрабатывается с учетом японского двигателя.

Но по информации издания, ни один действующий моторист Формулы-1 не согласился работать с Астон Мартин. Согласно правилам, в таком случае, эта обязанность ляжет на Ауди, как на моториста с наименьшим количеством клиентов.

С другой же стороны, Хонда еще имеет шанс остаться в чемпионате. Компания сменила главу разработки двигателя прямо посреди сезона, что для японской компании абсолютно нетипично.

Ранее также сообщалось, что финал сезона-2026 может состояться в Имоле.

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