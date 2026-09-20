Реал потерял основного полузащитника из-за серьезной травмы

Капитан "сливочных" Федерико Вальверде получил повреждение в дерби с Атлетико.

Полузащитник Реала Федерико Вальверде выбыл на неопределенный срок из-за травмы.

Мадридский клуб на своем официальном сайте сообщил, что 28-летний футболист получил серьезное повреждение голеностопа в матче 7-го тура Ла Лиги против Атлетико (1:2).

Читай также: Атлетико в большинстве нанес поражение Реалу в дерби

В одном из эпизодов встречи игрок "матрасников" Ли Кан-ин жестко въехал в ногу Вальверде, однако арбитр оставил этот момент без какого-либо наказания. Сам капитан "сливочных" отыграл весь матч.

В ближайшее время уругвайский хавбек пройдет медицинское обследование для определения точных сроков восстановления.

"По результатам обследования, проведенного сегодня медицинской службой Реала, нашему игроку Федерико Вальверде диагностирована серьезная травма левого голеностопа, полученная во время сегодняшнего матча. В ближайшие часы Вальверде пройдет дополнительные обследования", - говорится в сообщении клуба.

В нынешнем сезоне Вальверде провел в составе Реала восемь матчей во всех турнирах, отличившись одним голом и одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что Реал договорился о новом контракте с Ардой Гюлером.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!