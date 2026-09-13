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Футбол

Реал - Райо Вальекано 4:1: обзор матча и результат игры 12.09.2026

"Сливочные" с дублем Мбаппе одержали разгромную победу над соперником.
Сегодня, 00:10       Автор: Игорь Мищук
Реал разгромил Райо Вальекано / Getty Images
Реал разгромил Райо Вальекано / Getty Images

В субботу, 12 сентября, Реал принимал на своем поле Райо Вальекано в рамках пятого тура испанской Ла Лиги.

Победителем из мадридского дерби вышли подопечные Жозе Моуринью, разгромив своего соперника со счетом 4:1.

Реал владел инициативой в первом тайме и еще до перерыва сумел отправить в ворота Райо Вальекано три безответных мяча.

"Сливочные" повели в противостоянии на 14-й минуте благодаря голу Килиана Мбаппе, который реализовал пенальти. Спустя три минуты он записал себе в актив еще и результативную передачу, а результат удвоил Альваро Каррерас, обыгравшись в штрафной с французом и пробив в левый нижний угол. До разгромного счет довел на 35-й минуте Джуд Беллингем, замкнув в касание передачу от Винисиуса Жуниора.

Во второй половине встречи Райо Вальекано попытался выровнять игру и в начале тайма сумел сократить отставание усилиями Серхио Камельо. Тем не менее уже в компенсированное к матчу время Мбаппе восстановил разрыв в счете в три мяча, успешно завершив контратаку своей команды.

Реал в пяти сыгранных матчах взял 12 баллов и сравнялся по набранных очкам с Барселоной на вершине турнирной таблицы Ла Лиги, однако каталонская команда свой матч пятого тура с Леванте проведет в воскресенье. Райо Вальекано с четырьмя пунктами идет на 15-й позиции.

Статистика матча Реал - Райо Вальекано 5-го тура чемпионата Испании

Реал - Райо Вальекано 4:1

Голы: Мбаппе, 14 (пен.), 90+1, Каррерас, 17, Беллингем, 35 - Камельо, 51

Ожидаемые голы (xG): 2.69 - 1.12
Владение мячом: 56% - 44%
Удары: 24 - 18
Удары в створ: 11 - 7
Угловые: 11 - 5
Фолы: 9 - 13

Реал: Куртуа - Думфрис, Рюдигер, Конате, Каррерас - Вальверде (Камавинга, 46), Силва (Чуамени, 69) - Диоманде, Беллингем, Винисиус (Кукурелья, 89) - Мбаппе.

Райо Вальекано: Аудеро - Рациу, Лежен, Сисс, Педроса - Лопес (Садик, 75), Буаре (Валентин, 67) - Цитаишвили, Диас (Белаид, 67), Гарсия - Камельо (Алеман, 75).

Предупреждение: Сисс.

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