Двукратный чемпион мира может покинуть Формулу-1

Фернандо Алонсо подумывает о возвращении в WEC.

Пилот Астон Мартин Фернандо Алонсо может покинуть чемпионат, утверждает GPblog.

Испанский пилот рассматривает возвращение в гонки на выносливость по окончании текущего сезона.

При этом Алонсо не хотел бы покидать Формулу-1, но перспективы Астон Мартин в ближайшем будущем весьма туманны.

Напомним, что испанец уже участвовал в WEC, на ставал чемпионом в составе Тойота в сезоне-2018/19, а также дважды выигрывал 24 часа Ле-Мана.

Однако, вероятней всего, Алонсо останется в Астон Мартин и будет выступать за рулем гиперкара Валькирия.

Ранее также сообщалось, что никто из мотористов не хочет сотрудничать с Астон Мартин.

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