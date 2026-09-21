iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Арбелоа обвинил судей в предвзятости

Испанец заявил, что арбитр был на стороне Манчестер Юнайтед.
Сегодня, 09:59       Автор: Андрей Безуглый
Альваро Арбелоа / Getty Images
Альваро Арбелоа / Getty Images

Главный тренер Фулхэма Альваро Арбелоа обвинил английских арбитров в предвзятости.

Напомним, что накануне "дачники" упустили победу над Манчестер Юнайтед.

Арбелоа заявил, что судьи не допустили проигрыша манкунианцев, систематически принимая решения в их пользу.

Мы были очень близки к победе. Нам снова немного не повезло, но мы знали, что играть против большой команды будет непросто, и мы видели, что делал судья на протяжении всего матча. Для них многое сложилось, это можно было видеть в эпизоде с фолом Харри Магуайра. Все решения были в их пользу. После матча с Манчестер Сити я понял, что судьи не хотят, чтобы Манчестер Юнайтед проигрывал. Мы были так близки к нашей первой победе, и сейчас немного расстроены

Ранее также Реал в скандальном дерби уступил Атлетико.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Лидер сборной Англии не поедет на предстоящие матчи Лидер сборной Англии не поедет на предстоящие матчи
Двукратный чемпион мира может покинуть Формулу-1 Двукратный чемпион мира может покинуть Формулу-1
NaVi сыграют с росиянами за плей-офф PGL Wallachia Season 9 NaVi сыграют с росиянами за плей-офф PGL Wallachia Season 9
Ни один моторист не заинтересован в сотрудничестве с Астон Мартин Ни один моторист не заинтересован в сотрудничестве с Астон Мартин

Видео

Два экс-абсолюта в одном кадре: Усик показал совместную тренировку с Альваресом
Два экс-абсолюта в одном кадре: Усик показал совместную тренировку с Альваресом

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: финал тура УПЛ, дерби Атлетико — Реал, матчи Ливерпуля, Ювентуса, ПСЖ
просмотров
УПЛ: Колос обыграл Кудривку, ничья Карпат с Вересом, Шахтер разгромил ЛНЗ
просмотров
Костюк вылетела из турнира в Мексике от нейтралки
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" встретятся с Зарей в матче УПЛ
просмотров

Последние новости

Европа11:55
Лидер сборной Англии не поедет на предстоящие матчи
Формула 110:55
Двукратный чемпион мира может покинуть Формулу-1
Европа09:59
Арбелоа обвинил судей в предвзятости
Киберспорт09:30
NaVi сыграют с росиянами за плей-офф PGL Wallachia Season 9
Формула 108:55
Ни один моторист не заинтересован в сотрудничестве с Астон Мартин
Другие страны08:28
Месси вышел на чистое второе место по голам со штрафных
Вчера, 23:55
Европа23:55
Милан одержал разгромную победу над Лечче
Теннис23:20
Сборная Украины огласила обновленную заявку на Кубок Билли Джин Кинг
Европа22:21
Реал потерял основного полузащитника из-за серьезной травмы
Украина21:30
Календарь Шахтера: "горняки" одержали разгромную победу над ЛНЗ в матче УПЛ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK