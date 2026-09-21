Арбелоа обвинил судей в предвзятости
Испанец заявил, что арбитр был на стороне Манчестер Юнайтед.
Главный тренер Фулхэма Альваро Арбелоа обвинил английских арбитров в предвзятости.
Напомним, что накануне "дачники" упустили победу над Манчестер Юнайтед.
Арбелоа заявил, что судьи не допустили проигрыша манкунианцев, систематически принимая решения в их пользу.
Мы были очень близки к победе. Нам снова немного не повезло, но мы знали, что играть против большой команды будет непросто, и мы видели, что делал судья на протяжении всего матча. Для них многое сложилось, это можно было видеть в эпизоде с фолом Харри Магуайра. Все решения были в их пользу. После матча с Манчестер Сити я понял, что судьи не хотят, чтобы Манчестер Юнайтед проигрывал. Мы были так близки к нашей первой победе, и сейчас немного расстроены
Ранее также Реал в скандальном дерби уступил Атлетико.
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