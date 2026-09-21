Лидер сборной Англии не поедет на предстоящие матчи

Полузащитник Челси и сборной Англии Коул Палмер пропустит матчи Лиги наций, пишет The Athletic.

Напомним, что "трем львам" предстоят поединки против Испании, Хорватии и дважды против Чехии.

Коул Палмер решил пропустить все эти матчи, чтобы снизить нагрузку. Игрок намерен отдохнуть во время международного перерыва.

Также Томас Тухель не может рассчитывать на Маркуса Рэшфорда и Кобби Майну, которые получили повреждения в последнем матче.

Ранее также Арбелоа обвинил арбитров в нечестном судействе.

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