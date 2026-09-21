iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Лидер сборной Англии не поедет на предстоящие матчи

Коул Палмер решил отдохнуть.
Сегодня, 11:55       Автор: Андрей Безуглый
Коул Палмер / Getty Images
Коул Палмер / Getty Images

Полузащитник Челси и сборной Англии Коул Палмер пропустит матчи Лиги наций, пишет The Athletic.

Напомним, что "трем львам" предстоят поединки против Испании, Хорватии и дважды против Чехии.

Коул Палмер решил пропустить все эти матчи, чтобы снизить нагрузку. Игрок намерен отдохнуть во время международного перерыва.

Также Томас Тухель не может рассчитывать на Маркуса Рэшфорда и Кобби Майну, которые получили повреждения в последнем матче.

Ранее также Арбелоа обвинил арбитров в нечестном судействе.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Легендарный Василий Рац вернулся в киевское Динамо Легендарный Василий Рац вернулся в киевское Динамо
Звезда сборной Италии пропустит матчи Лиги наций Звезда сборной Италии пропустит матчи Лиги наций
Сборная Нидерландов потеряла бомбардира накануне матчей Лиги наций Сборная Нидерландов потеряла бомбардира накануне матчей Лиги наций
Сборная Испании продлила контракт с де ла Фуэнте Сборная Испании продлила контракт с де ла Фуэнте

Видео

Два экс-абсолюта в одном кадре: Усик показал совместную тренировку с Альваресом
Два экс-абсолюта в одном кадре: Усик показал совместную тренировку с Альваресом

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: финал тура УПЛ, дерби Атлетико — Реал, матчи Ливерпуля, Ювентуса, ПСЖ
просмотров
УПЛ: Колос обыграл Кудривку, ничья Карпат с Вересом, Шахтер разгромил ЛНЗ
просмотров
Костюк вылетела из турнира в Мексике от нейтралки
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" встретятся с Зарей в матче УПЛ
просмотров

Последние новости

Украина16:20
Легендарный Василий Рац вернулся в киевское Динамо
Лига наций15:45
Звезда сборной Италии пропустит матчи Лиги наций
Лига наций14:38
Сборная Нидерландов потеряла бомбардира накануне матчей Лиги наций
Европа14:02
Сборная Испании продлила контракт с де ла Фуэнте
Европа13:05
Бенфика остановилась в шаге от клубного рекорда
Европа11:55
Лидер сборной Англии не поедет на предстоящие матчи
Формула 110:55
Двукратный чемпион мира может покинуть Формулу-1
Европа09:59
Арбелоа обвинил судей в предвзятости
Киберспорт09:30
NaVi сыграют с росиянами за плей-офф PGL Wallachia Season 9
Формула 108:55
Ни один моторист не заинтересован в сотрудничестве с Астон Мартин
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK