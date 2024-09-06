Чуфаров завоевал четвертую медаль Паралимпиады-2024 в плавании

Украинец добавил в свою коллекцию наград серебро на 100-метровке баттерфляем.

Украинский пловец Даниил Чуфаров стал четырехкратным призером Паралимпийских игр-2024 в Париже.

Украинец завоевал серебряную награду на дистанции 100 метров баттерфляем в классе S11 (нарушения зрения), уступив японцу, который финишировал с паралимпийским рекордом.

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Для Чуфарова эта медаль стала четвертой на Паралимпиаде-2024. Ранее он взял серебро на дистанции 200 метров комплексом, а также бронзовые награды в 100-метровке на спине и 100-метровке брассом.

Плавание, 100 м, баттерфляй

Мужчины, класс S11

Кеичи Кимура (Япония) 1:00,90 Даниил Чуфаров (Украина) 1:02,86 Учу Томмита (Япония) 1:03,89

Напомним, на ISPORT можно ознакомиться со всеми медалями Украины на Паралимпиаде-2024.

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