Чуфаров завоевал четвертую медаль Паралимпиады-2024 в плавании
Украинец добавил в свою коллекцию наград серебро на 100-метровке баттерфляем.
Украинский пловец Даниил Чуфаров стал четырехкратным призером Паралимпийских игр-2024 в Париже.
Украинец завоевал серебряную награду на дистанции 100 метров баттерфляем в классе S11 (нарушения зрения), уступив японцу, который финишировал с паралимпийским рекордом.
Читай также: Остапченко стал призером Паралимпиады в плавании
Для Чуфарова эта медаль стала четвертой на Паралимпиаде-2024. Ранее он взял серебро на дистанции 200 метров комплексом, а также бронзовые награды в 100-метровке на спине и 100-метровке брассом.
Плавание, 100 м, баттерфляй
Мужчины, класс S11
- Кеичи Кимура (Япония) 1:00,90
- Даниил Чуфаров (Украина) 1:02,86
- Учу Томмита (Япония) 1:03,89
Напомним, на ISPORT можно ознакомиться со всеми медалями Украины на Паралимпиаде-2024.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!