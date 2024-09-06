Остапченко стал призером Паралимпиады в плавании

Украинец завоевал серебро, а еще один наш соотечественник финишировал в шаге от подиума.

Украинец Денис Остапченко стал обладателем серебряной медали в плавании на Паралимпийских играх-2024 в Париже.

Украинский пловец продемонстрировал второй результат (45.16 с) на дистанции 50 метров вольным стилем в классе S3 (физические нарушения).

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Еще один украинец Сергей Паламарчук (46.35 с) финишировал на четвертой позиции.

Плавание, 50 м, вольный стиль

Мужчины, класс S3

Умут Унлу (Турция) 44.83 Денис Остапченко (Украина) 45.16 Йосиа Топф (Германия) 45.61 Сергей Паламарчук (Украина) 46.35

Напомним, на ISPORT можно ознакомиться со всеми медалями Украины на Паралимпиаде-2024.

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