Остапченко стал призером Паралимпиады в плавании
Украинец завоевал серебро, а еще один наш соотечественник финишировал в шаге от подиума.
Украинец Денис Остапченко стал обладателем серебряной медали в плавании на Паралимпийских играх-2024 в Париже.
Украинский пловец продемонстрировал второй результат (45.16 с) на дистанции 50 метров вольным стилем в классе S3 (физические нарушения).
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Еще один украинец Сергей Паламарчук (46.35 с) финишировал на четвертой позиции.
Плавание, 50 м, вольный стиль
Мужчины, класс S3
- Умут Унлу (Турция) 44.83
- Денис Остапченко (Украина) 45.16
- Йосиа Топф (Германия) 45.61
- Сергей Паламарчук (Украина) 46.35
Напомним, на ISPORT можно ознакомиться со всеми медалями Украины на Паралимпиаде-2024.
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