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Остапченко - паралимпийский чемпион по плаванию, Паламарчук - бронзовый призер

Сразу две награды для Украины по итогам одного финального заплыва.
Сегодня, 19:39
Денис Остапченко / Getty Images
Денис Остапченко / Getty Images

Финал в плавании, который прошел в рамках Паралимпиады 2024 года в понедельник, 2 сентября, принес Украине еще две награды, а также паралимпийского чемпиона.

В заплыве на 50 метров на спине в классе S3 за медали боролись Денис Остапченко и Сергей Паламарчук.

За "золото" Паралимпиады вели борьбу Остапченко и Йозиа Тим Александер Топф из Германии.

К счастью, украинец оказался быстрее своего оппонента на 1,9 секунды, что в итоге принесло ему золотую медаль и статус паралимпийского чемпиона.

Паламарчук в свою очередь не сильно отстал (5,32 секунды) и стал бронзовым призером Игр в Париже.

https://www.paralympic.org/paris-2024
https://www.paralympic.org/paris-2024

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Для Остапченко это второе паралимпийское "золото" в карьере - ранее в Токио-2020 он был триумфатором в заплыве на 200 метров вольным стилем. Там же он стал серебряным призером на дистанции 50 метров на спине.

В то же самое время Паламарчук завоевал четвертую "бронзу" - все предыдущие он выиграл на Играх в Токио-2016.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться со списком украинских спортсменов, которые завоевали медали на Паралимпиаде 2024 года.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: паралимпиада Денис Остапченко сергей паламарчук

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