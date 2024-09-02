Трусов завоевал еще одно "серебро" Паралимпиады-2024

Пловец стал обладателем второй для себя серебряной медали.

В понедельник, 2 сентября, копилка сборной Украины на Паралимпиаде 2024 года пополнилась еще одной медалью.

В заплыве на 400 метров вольным стилем в классе S7 участвовали украинцы Андрей Трусов и Юрий Шенгур.

По итогам первых 100 метров Трусов уже находился в тройке лидеров, а на заключительных 50 метрах Андрей сумел вырвать "серебро" у аргентинца Иньяки Басилоффа, опередив того на 0,1 секунды.

Украинский пловец проиграл лишь Федерико Бицелли, новому олимпийскому чемпиону - итальянец финишировал раньше на 1,47 секунды.

А вот у Шенгура все было не так хорошо - Юрий финишировал восьмым, отстав от Бицелли на 34 секунды.

https://www.paralympic.org/paris-2024

Стоит отметить, что для Трусова это уже вторая серебряная медаль на этих Паралимпийских играх - ранее он стал вторым в заплыве на 200 метров.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться со всеми украинцами-медалистами на Паралимпиаде 2024 года.

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