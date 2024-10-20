Президент НОК рассказал, сколько украинских спортсменов убила рф

Президент национального олимпийского комитета Вадим Гутцайт рассказал, сколько украинских спортсменов и тренеров погибло на войне с РФ:

"Эти цифры каждый день меняются. Но сейчас около 500 наших спортсменов и тренеров погибли на российско-украинской войне. А более 3000 представителей спортивной отрасли уже ушли защищать Украину", – сказал Вадим.

Ранее Гутцайт прокомментировал скандальное задержание Александра Усика в аэропорту в Польше.

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