iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

Президент НОК рассказал, сколько украинских спортсменов убила рф

Около 500 наших спортсменов и тренеров погибли.
Сегодня, 13:52
Вадим Гутцайт / Getty Images
Вадим Гутцайт / Getty Images

Президент национального олимпийского комитета Вадим Гутцайт рассказал, сколько украинских спортсменов и тренеров погибло на войне с РФ:

"Эти цифры каждый день меняются. Но сейчас около 500 наших спортсменов и тренеров погибли на российско-украинской войне. А более 3000 представителей спортивной отрасли уже ушли защищать Украину", – сказал Вадим.

Ранее Гутцайт прокомментировал скандальное задержание Александра Усика в аэропорту в Польше.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Вадим Гутцайт Война с рф

Статьи по теме

Шевченко провел встречи с Гутцайтом и главой Минспорта Шевченко провел встречи с Гутцайтом и главой Минспорта
Верховная рада Украины отправила Гутцайта в отставку с поста министра молодежи и спорта Верховная рада Украины отправила Гутцайта в отставку с поста министра молодежи и спорта
"Планирую сосредоточиться на НОК": Гутцайт - о решении уйти с поста Министра молодежи и спорта "Планирую сосредоточиться на НОК": Гутцайт - о решении уйти с поста Министра молодежи и спорта
Министр молодежи и спорта Гутцайт подал в отставку Министр молодежи и спорта Гутцайт подал в отставку
Помочь журналистам

Видео

Мощный камбэк в ММА: Нганну быстро расправился с Феррейрой - видео лучших моментов боя
Мощный камбэк в ММА: Нганну быстро расправился с Феррейрой - видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "Желто-синие" набрали четыре очка за октябрские матчи в Лиге наций
просмотров
Рейтинг WTA: Цуренко вылетела из ТОП-100, падения Свитолиной, Стародубцевой, Калининой и других
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку рейтинга, лучший украинец вне топ-300
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

ММА16:34
"Уважайте моего брата": Мбаппе поздравил Нганну с успешным возвращением в ММА
Европа15:48
Наполи благодаря голу с пенальти победил Эмполи
Украина15:20
УПЛ: ЛНЗ победил Ингулец, Черноморец сыграет с Вересом, а Заря - с Кривбассом
Украина14:58
ЛНЗ обыграл Ингулец в матче с двумя нереализованными пенальти
Украина14:32
Бывший тренер Металлиста 1925 – о судьбе клуба: Это не просто игрушка
ММА14:25
Роналду вживую наблюдал за возвращением Нганну, посетив бой камерунца в Саудовской Аравии
Другие13:52
Президент НОК рассказал, сколько украинских спортсменов убила рф
Европа13:41
Тренер Жироны объяснил, как отсутствие Цыганкова сказывается на команде
Европа13:27
Артета нашел причины поражения Арсенала в матче с Борнмутом
ММА12:58
Мощный камбэк в ММА: Нганну быстро расправился с Феррейрой - видео лучших моментов боя
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK