Президент НОК прокомментировал скандал с задержанием Усика в Польше

Несколько недель назад в польском аэропорту был задержан украинский боксер Александр Усик, но недоразумение быстро решилось и Александра отпустили.

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Президент НОК Вадим Гутцайт поделился своим мнением о задержании, заявив, что не знает деталей:

"Я не знаю, что там было конкретно. Это нужно спрашивать у самого Усика. Насколько мне известно, там не было скандала. Только недоразумение, и оно быстро разрешилось", - заявил функционер.

Напомним, сейчас Усик готовится к бою против Тайсона Фьюри.

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