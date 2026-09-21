Подоляк согласился присоединиться к команде россиянина
Ранее Турлов обратился к Подоляку с предложением представить Украину в руководстве ФИДЕ и выдвинуть его на пост вице-президента в случае победы на выборах. Кандидат отметил, что Украина является одной из ведущих шахматных стран мира.
Ukraine is one of the world’s great chess nations. Its remarkable tradition has produced generations of outstanding players and coaches. Even during an extraordinarily difficult time for the country, Ukrainian chess has remained strong and respected internationally.— Timur Turlov (@TurlovforChess) September 21, 2026
FIDE is a…
Подоляк принял предложение.
"Я поддерживаю ваше реформаторское видение и готов лично присоединиться к новой команде ФИДЕ", — написал Подоляк в X.
В своем сообщении он также заявил, что хотел бы видеть международные федерации менее зависимыми от интриг и политики, а ФИДЕ — сосредоточенной на развитии шахмат и честной конкуренции. По словам Подоляка, голос Украины должен звучать более активно в международном спорте.
Yes, absolutely, @TurlovforChess, I am deeply interested in seeing international federations move past intrigue and politics. I want them to focus instead on returning to their fundamental goals: promoting humanism and determination, and achieving leadership through fair, direct…— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 21, 2026
Турлов — основатель и CEO Freedom Holding Corp. и глава Федерации шахмат Казахстана. Он родился в россии, а в 2022 году получил гражданство Казахстана. В Украине против него действуют санкции, введенные в октябре 2022 года на фоне его связей с российским бизнесом.
Выборы президента ФИДЕ состоятся 26 сентября в Самарканде в рамках Генеральной ассамблеи организации. Помимо Турлова, на пост претендуют Вадим Розенштейн и Ян Хенрик Бюттнер.
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