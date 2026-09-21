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Подоляк согласился присоединиться к команде россиянина

Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк согласился присоединиться к команде Тимура Турлова, если тот станет президентом Международной шахматной федерации.
Вчера, 23:50       Автор: Сергей Носенко
Михаил Подоляк / Getty Images
Михаил Подоляк / Getty Images

Ранее Турлов обратился к Подоляку с предложением представить Украину в руководстве ФИДЕ и выдвинуть его на пост вице-президента в случае победы на выборах. Кандидат отметил, что Украина является одной из ведущих шахматных стран мира.

Подоляк принял предложение.

"Я поддерживаю ваше реформаторское видение и готов лично присоединиться к новой команде ФИДЕ", — написал Подоляк в X.

В своем сообщении он также заявил, что хотел бы видеть международные федерации менее зависимыми от интриг и политики, а ФИДЕ — сосредоточенной на развитии шахмат и честной конкуренции. По словам Подоляка, голос Украины должен звучать более активно в международном спорте.

Турлов — основатель и CEO Freedom Holding Corp. и глава Федерации шахмат Казахстана. Он родился в россии, а в 2022 году получил гражданство Казахстана. В Украине против него действуют санкции, введенные в октябре 2022 года на фоне его связей с российским бизнесом.

Выборы президента ФИДЕ состоятся 26 сентября в Самарканде в рамках Генеральной ассамблеи организации. Помимо Турлова, на пост претендуют Вадим Розенштейн и Ян Хенрик Бюттнер.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фиде

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