ФИДЕ и МОК решили судьбу россиян на шахматных турнирах

Участие под нейтральным флагом.
Сегодня, 11:04       Автор: Валентина Чорноштан
ФИДЕ / Getty Images
Международная шахматная федерация (ФИДЕ) сообщила, как россияне и белорусы будут участвовать в турнирах.

ФИДЕ допустила российские и белорусские команды к соревнованиям, однако выступать они смогут только под нейтральным флагом.

Отмечается, что Генеральная Ассамблея организации хотела снять все ограничения с россии и белоруссии и разрешить спортсменам участвовать во всех соревнованиях ФИДЕ с использованием национальной символики. Однако окончательное решение будет принято после консультаций с МОК.

Ранее сообщалось, чтоФИДЕ обвинила российского гроссмейстера в смерти Народницкого.

