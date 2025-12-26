ФИДЕ и МОК решили судьбу россиян на шахматных турнирах

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) сообщила, как россияне и белорусы будут участвовать в турнирах.

ФИДЕ допустила российские и белорусские команды к соревнованиям, однако выступать они смогут только под нейтральным флагом.

Отмечается, что Генеральная Ассамблея организации хотела снять все ограничения с россии и белоруссии и разрешить спортсменам участвовать во всех соревнованиях ФИДЕ с использованием национальной символики. Однако окончательное решение будет принято после консультаций с МОК.

