Марк Кукурелья заинтересовал испанский гранд

Переход в Испанию может усилить игру Кукурелья.

Атлетико Мадрид начал составлять виш-лист игроков, которых хочет видеть в составе на следующий сезон.

В список потенциальных покупок вошёл защитник Челси Марк Кукурелья. На данный момент 27-летний испанец находится на пике формы и является ключевым игроком "синих".

Внутри Челси на фоне слухов о возможном уходе футболиста уже установили ценник на Марка - 55 миллионов евро. По информации Fichajes, это вполне нормальная сумма за покупку защитника для "матрасников".

Отмечается, что близкие к Кукурелье считают, что переход в чемпионат Испании может положительно повлиять на его уровень игры.

