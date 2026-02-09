iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Марк Кукурелья заинтересовал испанский гранд

Переход в Испанию может усилить игру Кукурелья.
Сегодня, 13:55       Автор: Валентина Чорноштан
Марк Кукурелья / Getty Images
Марк Кукурелья / Getty Images

Атлетико Мадрид начал составлять виш-лист игроков, которых хочет видеть в составе на следующий сезон.

В список потенциальных покупок вошёл защитник Челси Марк Кукурелья. На данный момент 27-летний испанец находится на пике формы и является ключевым игроком "синих".

Внутри Челси на фоне слухов о возможном уходе футболиста уже установили ценник на Марка - 55 миллионов евро. По информации Fichajes, это вполне нормальная сумма за покупку защитника для "матрасников".

Отмечается, что близкие к Кукурелье считают, что переход в чемпионат Испании может положительно повлиять на его уровень игры.

К слову, тренер испанской команды, за которую выступает Ванат, прокомментировал замену игрока после столкновения с Гуделем.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: атлетико мадрид Марк Кукурелья

Статьи по теме

Атлетико объявил о подписании лидера Аталанты Атлетико объявил о подписании лидера Аталанты
Симеоне может провести свой последний сезон в Атлетико Симеоне может провести свой последний сезон в Атлетико
Атлетико хочет подписать ключевого полузащитника Баварии Атлетико хочет подписать ключевого полузащитника Баварии
Нехватка игрового времени в ПСЖ подталкивает Ли Кан Ина к переходу в Ла Лигу Нехватка игрового времени в ПСЖ подталкивает Ли Кан Ина к переходу в Ла Лигу

Видео

Малиновский забил в третьем подряд матче Дженоа
Малиновский забил в третьем подряд матче Дженоа

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: Франция выиграла смешанную эстафету на Олимпийских играх-2026, Украина - в топ-10
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция смешанной эстафеты на Олимпийских играх-2026
просмотров
Футбол сегодня: матчи Ромы, Эспаньоля и Динамо
просмотров
Милан-Кортина 2026: хозяева, Япония и Норвегия возглавляют медальный зачет по итогам первого дня Олимпиады
просмотров
Обмены НБА: дедлайн обменов в самом разгаре
просмотров

Последние новости

Украина18:48
Календарь Динамо: "бело-синие" одержали победы в двух контрольных матчах за день
Украина18:35
Динамо взяло верх над грузинским соперником в спарринге
Формула 117:53
Макларен показал ливрею на предстоящий сезон
Европа17:49
Интер согласовал новый контракт с ключевым игроком
Европа17:35
Лапорта покинул пост президента Барселоны
Бокс17:18
Президент WBC ответил, обяжут ли Усика драться с Кабайелом
Формула 117:15
Кадиллак представил свою первую ливрею для Формулы-1
Украина16:32
Шевченко рассказал о перспективах Реброва во главе сборной Украины
Теннис16:00
Ястремская вышла во второй круг турнира в Дохе, где сыграет с соотечественницей
Европа15:44
Милан нацелился на лидера атак Фиорентины
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK