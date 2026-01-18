Нехватка игрового времени в ПСЖ подталкивает Ли Кан Ина к переходу в Ла Лигу

Мадридский Атлетико хочет купить двух игроков, чтобы усилить центр полузащиты и фланг атаки.

Потенциальным кандидатом на покупку у "матрасников" является 24-летний корейский футболист, который сейчас играет за ПСЖ. Он готов покинуть команду, поскольку во французском клубе ему не хватает игровой практики.

Ранее приобрести игрока было нереально из-за высокой суммы, которую запрашивал ПСЖ. Однако парижский клуб готов отпустить футболиста из-за его желания получить больше игрового опыта.

По данным Marca, спортивный директор Атлетико был в Париже в пятницу, чтобы начать работу над трансфером полузащитника.

Также Атлетико Мадрид хочет подписать хавбека Барселоны.

