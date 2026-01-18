iSport.ua
Нехватка игрового времени в ПСЖ подталкивает Ли Кан Ина к переходу в Ла Лигу

"Матрасники" готовят двойное усиление.
Сегодня, 13:06       Автор: Валентина Чорноштан
Ли Кан Ин / Getty Images
Ли Кан Ин / Getty Images

Мадридский Атлетико хочет купить двух игроков, чтобы усилить центр полузащиты и фланг атаки.

Потенциальным кандидатом на покупку у "матрасников" является 24-летний корейский футболист, который сейчас играет за ПСЖ. Он готов покинуть команду, поскольку во французском клубе ему не хватает игровой практики.

Ранее приобрести игрока было нереально из-за высокой суммы, которую запрашивал ПСЖ. Однако парижский клуб готов отпустить футболиста из-за его желания получить больше игрового опыта.

По данным Marca, спортивный директор Атлетико был в Париже в пятницу, чтобы начать работу над трансфером полузащитника.

Также Атлетико Мадрид хочет подписать хавбека Барселоны.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: атлетико мадрид ПСЖ Ли Кан-Ин

