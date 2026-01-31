Симеоне может провести свой последний сезон в Атлетико

Диего Симеоне, который возглавляет Атлетико Мадрид с 2011 года, может покинуть пост главного тренера в этом году.

Из-за того, что результаты команды не оправдывают ожиданий, президент "матрасников" рассматривает смену тренера, у которого как раз заканчивается контракт с командой летом 2026 года.

Президент Атлетико поручил спортивному директору Матеу Алемани искать замену Симеоне. Один из кандидатов, по сообщению Fichajes - Андони Ираола.

Ранее испанский специалист выступал за мадридскую команду, а сейчас возглавляет Борнмут. Его контракт с "вишнями" также рассчитан до лета 2026 года, однако руководство Атлетико еще не связывалось с Ираолой.

Стало известно, кто из полузащитников Барселоны восстановился после травмы.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!