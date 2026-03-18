Аутсайдер Серии А сменил главного тренера

Кремонезе уволил Давиде Николу после 15 матчей без побед.
Автор: Игорь Мищук
Давиде Никола / Getty Images

Главный тренер Кремонезе Давиде Никола был отправлен в отставку с занимаемой должности.

Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба.

"Клуб выражает благодарность тренеру и его штабу за профессионализм, старание и самоотверженность в повседневной работе с момента их прибытия в Кремону", - говорится в заявлении.

Читай также: Лидер Милана разочаровал клуб и может быть продан

Никола возглавлял Кремонезе с июля прошлого года. 53-летний специалист быв уволен после того, как "гриджоросси" разгромно уступили Фиорентине (1:4) в 29-м туре Серии А, а безвыигрышная серия команды растянулась уже на 15 матчей.

Как сообщает официальный сайт Кремонезе, новым главным тренером был назначен 58-летний Марко Джампаоло.

Ранее итальянский специалист уже работал с командой еще в Серии С в сезоне-2014/15.

Напомним, что на данный момент Кремонезе занимает 18-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 24 очка в 29 сыгранных матчах.

Статьи по теме

Малиновский получил повреждение в матче Дженоа Малиновский получил повреждение в матче Дженоа
Милан второй раз в сезоне взял верх над Интером в дерби Милан второй раз в сезоне взял верх над Интером в дерби
Астон Мартин срочно ищет нового руководителя команды Астон Мартин срочно ищет нового руководителя команды
УПЛ: Полесье победой над Кудривкой открыло 21-й тур чемпионата УПЛ: Полесье победой над Кудривкой открыло 21-й тур чемпионата

Видео

НХЛ: Юта перестреляла Даллас, Питтсбург разгромил Колорадо
НХЛ: Юта перестреляла Даллас, Питтсбург разгромил Колорадо

