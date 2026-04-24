Наполи легко разгромил аутсайдера чемпионата

В пятницу, 24 апреля, Наполи принимал дома Кремонезе.

Хозяева сразу ринулись в атаку, и Аудеро с трудом сумел спасти свою команду. Но сразу же Мактоминей получил еще один шанс и открыл счет.

Затем шотландец упустил еще один верный момент, и наконец игра немного успокоилась. В итоге второй гол неаполитанцы все же сумели забить в самой концовке тайма. А затем сразу же еще раз удивили соперника, забив в компенсированное время.

Во втором тайме Кремонезе попробовал отыграться, но Алиссон самостоятельно справился с защитей и довел счет до разгромного. Остаток матча был уже простой формальностью.

Хотя Наполи мог забивать еще больше, даже пробивыал пенальти, но итоговый счет не изменился.

Наполи - Кремонезе 4:0

Голы: Мактоминей, 3, Хейлунд, 45, де Брюйне, 45+3, Алиссон, 52

