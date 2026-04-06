Наполи - Милан 1:0: обзор матча и результат игры 06.04.2026

В понедельник, 6 апреля, Наполи принимал на своем поле Милан в рамках 31-го тура итальянской Серии А.

Партенопейцы сумели взять верх в борьбе за статус основного преследователя лидера чемпионата Интера, одержав над "россонери" минимальную победу со счетом 1:0.

Первый тайм соперники завершили без забитых мячей, хотя и были моменты с обеих сторон. А после перерыва неаполитанцы захватили инициативу и все же добились своего ближе к концу поединка. На 79-й минуте после навеса с левого фланга защитник Милана пытался головой вынести мяч, но продлил на дальнюю стойку, где Маттео Политано слета отправил мяч в сетку.

Набрав 65 баллов, Наполи обошел Милан в турнирной таблице Серии А и поднялся на второе место. "Россонери" теперь идут третьими, имея на два пункта меньше. Интер расположился на вершине с 72 очками.

Статистика матча Наполи - Милан 31-го тура чемпионата Италии

Наполи - Милан 1:0

Гол: Политано, 79

Ожидаемые голы (xG): 0.76 - 0.47

Владение мячом: 53% - 47%

Удары: 10 - 7

Удары в створ: 3 - 1

Угловые: 4 - 3

Фолы: 7 - 6

Наполи: Милинкович-Савич - Жезус (Беукема, 85), Бонджорно, Оливера - Гутьеррес, Замбо-Ангисса, Лоботка, Спинаццола (Политано, 74) - Де Брюйне (Эльмас, 85), Джоване (Алиссон, 70), Мактоминей.

Милан: Меньян - Томори (Лофтус-Чик, 82), Де Винтер, Павлович - Салемакерс (Атекаме, 62), Фофана (Леау, 83), Модрич, Рабьо, Бартезаги - Фюллькруг (Хименес, 63), Нкунку (Пулишич, 74).

Предупреждения: Бонджорно, Политано.

