Расселл прервал свою серию на Гран-при Канады

У пилота четвертая серия финишей в истории чемпионата.

Пилот Мерседес Джордж Расселл прервал свою серию финишей на Гран-при Канады.

Напомним, что из-за проблем с силовой установкой британец был вынужден сойти с дистанции.

Тем самым Расселл прервал свою серию финишей на отметке в 38 гонок подряд.

Это четвертый результат в истории Формулы-1. Больше раз подряд финишировали только Льюис Хэмилтон (48), Оскар Пиастри (44) и Макс Ферстаппен (43).

Напомним, что по итогам Гран-при Канады Расселл также получил штраф.

