Расселл: Сузука станет проверкой для нового регламента

Пилот ждет более захватывающую гонку.
Сегодня, 18:22       Автор: Андрей Безуглый
Джордж Расселл / Getty Images

Пилот Мерседес Джордж Расселл поделился своими ожиданиями от Гран-при Японии.

Гонщик считает, что Сузука станет идеальным испытанием нового регламента, так как раньше гонки здесь были очень скучными.

Однако Расселл ждет более захватывающего зрелища, потому что Китай тоже получился более динамичным.

Можно сказать, что прошлое поколение болидов идеально подходило таким трассам, как Сузука, поскольку болиды обладали высоким уровнем прижимной силы в скоростных поворотах. По-моему, времена прошлогодних кругов стали лучшими на Сузуке, хотя гонка получилась невероятно скучной.

В этом году мы будем медленнее в "эсках". Думаю, гонка пройдет с одним пит-стопом, как и в прошлом сезоне. Но и в Китае был один пит-стоп, однако заезд получился очень захватывающим.

Полагаю, этап в Японии станет отличной проверкой для нового регламента. Если гонка на этой трассе станет зрелищной, а прежде заезды здесь были скучными, то будет весьма интересно

С расписанием Гран-при Японии вы можете ознакомиться на нашем сайте.

