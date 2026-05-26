Реал продлил контракт со своим защитником

Антонио Рюдигер останется в команде.
Сегодня, 17:45       Автор: Андрей Безуглый
Антонио Рюдигер / Getty Images
Реал намерен продлить контракт Антонио Рюдигера, пишет Фабрицио Романо.

Напомним, что текущее соглашение 33-летнего немца заканчивается предстоящим летом.

Тем не менее Рюдигер принял предложение Реала о продлении еще на один сезон.

Все детали уже согласованы, и контракт будет подписан в ближайшее время, однако официальное объявление будет зависеть от предстоящих президентских выборов.

Ранее также сообщалось, что Барселона планирует подписать Рэшфорда, как можно скорее.

