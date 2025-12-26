iSport.ua
Будущее обороны Реала. Мадрид на грани потери двух лидеров защиты

Смены поколений.
Сегодня, 12:37       Автор: Валентина Чорноштан
Давид Алаба и Антонио Рюдигер / Getty Images
У Реал Мадрида назревают изменения в линии защиты.

Ключевые центральные защитники "королевского" клуба Давид Алаба и Антонио Рюдигер могут покинуть команду летом 2026 года.

Однако если с 33-летним Алабой Реал не собирается продлевать контракт, то Рюдигера, которым интересуются клубы из Саудовской Аравии, мадридцы хотели бы сохранить в составе.

Из-за такой кадровой ситуации Реал уже ищет усиление в оборону, чтобы не остаться без опытных игроков в случае ухода немца и австрийца.

К слову, главный тренер Кристал Пэлас объявил о своем решении относительно будущего - остаться в команде или уйти.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Давид Алаба Антонио Рюдигер

