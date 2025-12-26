iSport.ua
Главный тренер Кристал Пэлас объявил о своем решении остаться в команде или уйти

Исторические успехи и прощание.
Сегодня, 12:03       Автор: Валентина Чорноштан
Оливер Гласнер / Getty Images
Оливер Гласнер / Getty Images

Главный тренер Кристал Пэлас Оливер Гласнер принял решение касательно своего будущего.

По информации Фабрицио Романо, Гласнер сообщил руководству "орлов", что не будет продлевать контракт с командой и покинет клуб летом 2026 года.

Напомним, что австрийский специалист возглавил клуб в феврале 2024 года, и его контракт был рассчитан до июня 2026 года.

Добавим, что под его руководством клуб впервые в своей истории выиграл Кубок Англии и Суперкубок страны.

Ранее сообщалось, что Барселона и клубы АПЛ следят за форвардом Леванте.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кристал Пэлас Оливер Гласнер

