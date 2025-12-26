Главный тренер Кристал Пэлас объявил о своем решении остаться в команде или уйти
Главный тренер Кристал Пэлас Оливер Гласнер принял решение касательно своего будущего.
По информации Фабрицио Романо, Гласнер сообщил руководству "орлов", что не будет продлевать контракт с командой и покинет клуб летом 2026 года.
Напомним, что австрийский специалист возглавил клуб в феврале 2024 года, и его контракт был рассчитан до июня 2026 года.
🚨 Understand Oliver Glasner plans not to sign new deal at Crystal Palace. 🇦🇹— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 25, 2025
Austrian manager made his decision with next steps to follow + focused on continuing his excellent work this season.
➕🎥 https://t.co/BGFRjxh1M0 pic.twitter.com/ziTGRdc7PA
Добавим, что под его руководством клуб впервые в своей истории выиграл Кубок Англии и Суперкубок страны.
