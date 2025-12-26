iSport.ua
Барселона и клубы АПЛ следят за форвардом Леванте

Гол на Кубке африканских наций усилил интерес к игроку.
Сегодня, 08:32       Автор: Валентина Чорноштан
Карл Этта Эйонг / Getty Images
Карл Этта Эйонг / Getty Images

Инсайдер Фабрицио Романо поделился информацией о том, что на камерунского нападающего Леванте нацелился ряд клубов.

По имеющейся информации, Карл Этта Эйонг выступает на Кубке африканских наций и уже успел отметиться первым голом в рамках этого турнира.

За игроком следят Барселона и несколько клубов из АПЛ, однако какие именно команды - неизвестно. Отмечается, что форвард является целью каталонского клуба на лето 2026 года.

За Леванте 22-летний футболист забил 12 голов и отдал 6 голевых передач в 30 матчах во всех турнирах.

Тем временем другой клуб из чемпионата Испании следит за двумя молодыми центральными защитниками.

