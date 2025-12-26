Барселона и клубы АПЛ следят за форвардом Леванте
Инсайдер Фабрицио Романо поделился информацией о том, что на камерунского нападающего Леванте нацелился ряд клубов.
По имеющейся информации, Карл Этта Эйонг выступает на Кубке африканских наций и уже успел отметиться первым голом в рамках этого турнира.
За игроком следят Барселона и несколько клубов из АПЛ, однако какие именно команды - неизвестно. Отмечается, что форвард является целью каталонского клуба на лето 2026 года.
🚨🇨🇲 Barcelona and Premier League clubs are tracking Etta Eyong also at the AFCON this month.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 25, 2025
He’s scored his first goal for Cameroon at the AFCON yesterday and remains on Barça and PL sides shortlist for 2026. pic.twitter.com/NnaeTQlBd2
За Леванте 22-летний футболист забил 12 голов и отдал 6 голевых передач в 30 матчах во всех турнирах.
Тем временем другой клуб из чемпионата Испании следит за двумя молодыми центральными защитниками.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!