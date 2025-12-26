Реал следит за двумя молодыми центральными защитниками

Мадридский Реал может усилиться центральными защитниками, сообщает ESPN.

По данным издания, в настоящее время спортивные директоры "сливочного" клуба изучают рынок защитников, которых можно подписать в зимнее трансферное окно.

Ранее испанская команда рассматривала возможность подписания Дайо Упамекано из Баварии или Ибраимы Конате из Ливерпуля, поскольку летом они могут стать свободными агентами. Однако "королевский" клуб отказался от идеи их подписания.

Теперь Реал переключил внимание на Марка Гехи из Кристал Пэлас, у которого есть желание выступать за "сливочную" команду. Также мадридцы нацелились на Жереми Жаке из Ренна и Нико Шлоттербека из дортмундской Боруссии - подписание этих двух игроков запланировано на лето 2026 года.

Тем временем немецкий защитник в составе Реала уже определился с местом продолжения карьеры.

