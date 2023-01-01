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ТОП-20 лучших игроков 2022 года по CS:GO по версии HLTV: Jame стал двадцатым

Кто станет лучшим игроком года в Counter Strike? Узнайте на ISPORT.
Сегодня, 17:14
ТОП-20 лучших игроков 2022 года по CS:GO / HLTV.org
ТОП-20 лучших игроков 2022 года по CS:GO / HLTV.org

Ежегодно авторитетный портал HLTV.org представляет рейтинг двадцати лучших игроков в Counter Strike: Global Offensive по итогам минувшего года.

Начиная с 1 января сайт будет публиковать имя одного игрока из списка, начиная с 20-го места. Финальная тройка лучших игроков в мире будет объявлена в один день на специальном мероприятии HLTV Award Show 2022.

ТОП-20 лучших игроков в CS:GO 2022 года

  1. Будет объявлено на HLTV Award Show 2022 14 января.
  2. Будет объявлено на HLTV Award Show 2022 14 января.
  3. Будет объявлено на HLTV Award Show 2022 14 января.
  4. Будет объявлено 13 января, 21:00
  5. Будет объявлено 12 января, 21:00
  6. Будет объявлено 11 января, 21:00
  7. Будет объявлено 10 января, 21:00
  8. Будет объявлено 9 января, 21:00
  9. Будет объявлено 8 января, 21:00
  10. Будет объявлено 7 января, 21:00
  11. Будет объявлено 6 января, 21:00
  12. Будет объявлено 5 января, 21:00
  13. Будет объявлено 4 января, 21:00
  14. Будет объявлено 4 января, 17:00
  15. Будет объявлено 3 января, 21:00
  16. Будет объявлено 3 января, 17:00
  17. Будет объявлено 2 января, 21:00
  18. Будет объявлено 2 января, 17:00
  19. Будет объявлено 1 января, 21:00
  20. Джами Jame Али (Outsiders)

ТОП-20 лучших игроков 2021 года:

  1. Александр s1mple Костылев (Natus Vincere)
  2. Матье ZywOo Эрбо (Team Vitality)
  3. Никола NiKo Ковач (G2)
  4. Дмитрий Sh1ro Соколов (Gambit)
  5. Сергей Ax1le Рыхторов (Gambit)
  6. Абай HObbit⁠ Хасенов (Gambit)
  7. Денис electroNic⁠ Шарипов (Natus Vincere)
  8. Марекс YEKINDAR Галинскис (Virtus.pro)
  9. Валера bit Ваховский (Natus Vincere)
  10. Джами Jame Али (Virtus.pro)
  11. Николай device Ридтц (Ninjas in Pyjamas)
  12. Неманья huNter Ковач (G2) 
  13. Бенджамин blameF Бремер (Astralis)
  14. Кит NAF Маркович (Team Liquid)
  15. Кайке kscerato Керато (FURIA)
  16. Мартин stavn Лунд (Heroic)
  17. Рассел Twistzz Ван Далкен (FaZe Clan)
  18. Робин ropz Коль (Mouz)
  19. Джонатан EliGE⁠ Яблоновски (Liquid)
  20. Хельвийс broky Сауканц (FaZe Clan)

Напомним, что ранее украинец s1mple был назван лучшим игроком в истории CS:GO.

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