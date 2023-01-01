ТОП-20 лучших игроков 2022 года по CS:GO по версии HLTV: Jame стал двадцатым
Кто станет лучшим игроком года в Counter Strike? Узнайте на ISPORT.
Ежегодно авторитетный портал HLTV.org представляет рейтинг двадцати лучших игроков в Counter Strike: Global Offensive по итогам минувшего года.
Начиная с 1 января сайт будет публиковать имя одного игрока из списка, начиная с 20-го места. Финальная тройка лучших игроков в мире будет объявлена в один день на специальном мероприятии HLTV Award Show 2022.
ТОП-20 лучших игроков в CS:GO 2022 года
- Будет объявлено на HLTV Award Show 2022 14 января.
- Будет объявлено на HLTV Award Show 2022 14 января.
- Будет объявлено на HLTV Award Show 2022 14 января.
- Будет объявлено 13 января, 21:00
- Будет объявлено 12 января, 21:00
- Будет объявлено 11 января, 21:00
- Будет объявлено 10 января, 21:00
- Будет объявлено 9 января, 21:00
- Будет объявлено 8 января, 21:00
- Будет объявлено 7 января, 21:00
- Будет объявлено 6 января, 21:00
- Будет объявлено 5 января, 21:00
- Будет объявлено 4 января, 21:00
- Будет объявлено 4 января, 17:00
- Будет объявлено 3 января, 21:00
- Будет объявлено 3 января, 17:00
- Будет объявлено 2 января, 21:00
- Будет объявлено 2 января, 17:00
- Будет объявлено 1 января, 21:00
- Джами Jame Али (Outsiders)
ТОП-20 лучших игроков 2021 года:
- Александр s1mple Костылев (Natus Vincere)
- Матье ZywOo Эрбо (Team Vitality)
- Никола NiKo Ковач (G2)
- Дмитрий Sh1ro Соколов (Gambit)
- Сергей Ax1le Рыхторов (Gambit)
- Абай HObbit Хасенов (Gambit)
- Денис electroNic Шарипов (Natus Vincere)
- Марекс YEKINDAR Галинскис (Virtus.pro)
- Валера bit Ваховский (Natus Vincere)
- Джами Jame Али (Virtus.pro)
- Николай device Ридтц (Ninjas in Pyjamas)
- Неманья huNter Ковач (G2)
- Бенджамин blameF Бремер (Astralis)
- Кит NAF Маркович (Team Liquid)
- Кайке kscerato Керато (FURIA)
- Мартин stavn Лунд (Heroic)
- Рассел Twistzz Ван Далкен (FaZe Clan)
- Робин ropz Коль (Mouz)
- Джонатан EliGE Яблоновски (Liquid)
- Хельвийс broky Сауканц (FaZe Clan)
Напомним, что ранее украинец s1mple был назван лучшим игроком в истории CS:GO.