Лучший состав, капитанство, читы и хейт в сторону тиммейтов: интервью S1mple

Лидер команды Natus Vincere Александр S1mple Костылев, который сейчас находится на скамейке запасных, дал интервью известному аналитику Данкану Thorin Шилдсу.

Украинский киберспортсмен раскрыл интересные факты со своей карьеры, а также поделился мнением о команде и игроках.

- Что стало причиной блокировки на ранних этапах карьеры?

- Я не мог играть ни на одном турнире от ESL. Люди до сих пор не верят мне — на reddit есть множество тем с целыми расследованиями. Правда в том, что я пытался бросить играть в CS 1.6. Тогда я позвал друга в гости и загрузил обычный чит OpenGL, а у меня также был установлены античиты ESL Wire и MyAC. В итоге меня забанили буквально через пару раундов. Я видел мелкие модели противников через стены, и за это меня забанили. При переходе на CS:GO я совершенно забыл о той ситуации. Я играл в отборочных — тогда я еще сделал хайлайт с P2000. В ту команду меня позвал B1ad3 и именно он всегда пытался удержать меня в команде: он знал, что у меня бан от ESL, но понимал, что я могу играть на других турнирах. Вместо меня тогда играли DavCost и Shara. В любом случае, люди до сих пор не верят, что я получил бан именно из-за той ситуации в CS 1.6.

Я был очень доволен после того хайлайта. А на следующий день я проснулся и увидел, что ESL продлила мой бан за то, что я использовал второй аккаунт, пытаясь обойти блокировку. Это было печально.

Читай также: Валерий b1t Ваховский - лучший игрок 2023 года по проценту убийств в голову

- S1mple охарактеризовал и поделился воспоминаниями об игре Валерия b1t Ваховского.

- Мы выиграли BLAST World против Astralis с B1T на Inferno, было очень приятно. И когда он попал в команду, он будто только родился и начал познавать мир, он ничего не знал о мире, он ведь не из городa, не из деревни, но просто вне города. Ему все было в новинку и он не был уверен, я помню, как он купил расческу и был удивлен, "вау, это расческа" и он начал расчесываться, не знал, что это будет так приятно. И я сижу рядом с ним и думаю "че за хрень", это было забавно и это улучшило настроение в команде, мы пытались научить его, он как ребенок, но быстро вырос.

- Александр назвал лучший состав, в котором он играл.

- NaVi 2021 - это лучший состав, в котором я когда-либо играл. Даже вне сервера было всегда весело, мы постоянно шутили. В плане достижений и этот состав был лучшим. (Тогда в NaVi играли - flamie, ectronic, BoombI4, Perfecto и S1mple).

- Украинец сравнил себя с французом Матье ZywOo Эрбо из Vitality.

- Я не считаю, что ZywOo играл тогда (ранее - прим.) лучше меня.

Читай также: Рейтинг команд по CS:GO за 2023 год: NaVi закончили год в ТОП-5, Monte - в ТОП-10

- S1mple высказался о своих срывах в матчах.

- Я до сих пор борюсь с этим. Мне тяжело, когда мы сливаем раунды, которые читаем или когда кто-то кого-то не слышит. Тогда я начинаю бомбить, ведь как это все возможно!

- Александр рассказал, при каком условии станет капитаном.

- Возможно, когда-нибудь, я стану капитаном. Это случится, если я начну хе**во играть.

Ранее сообщалось, что Vitality стали чемпионами BLAST Premier World Final 2023.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!